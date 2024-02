Mr. Irish Bastard Tour & Album im März 2024

Mr. Irish Bastard kündigen ihr neues Studioalbum “Battle Songs of the Damned” sowie eine gleichnamige Tour für den März 2024 an. Der neue Rundling wird am 15. März 2024 via Reedo Records im Vertrieb von Rough Trade erscheinen.

Alle Live-Termine im Überblick:

02.03.2024 Wacken, Wacken Winter Special

07.03.2024 Stuttgart, Club Cann

08.03.2024 Aarau(CH), AHA

09.03.2024 Bern (CH), Klub Stellwerk

15.03.2024 Essen, Turock

17.03.2024 München, Backstage

22.03.2024 Cham, Live Club

23.03.2024 Nürnberg, Stereo/ Z-Bau

29.03.2024 Prag (CZ), Vagon Club

30.03.2024 Berlin, Hole44

04.04.2024 Bremen, Tower/Schlachthof

05.04.2024 Bielefeld, Forum

06.04.2024 Hamburg, Logo

12.04.2024 Freiburg, Jazzhouse

13.04.2024 Frankfurt, Batschkapp

20.04.2024 Köln, Luxor

11.05.2024 Hannover, Musikzentrum

Tickets

© Mr. Irish Bastard – Battle Songs of the Dammned (Artwork)

Dieses Album ist eine Ode an die irische Diaspora in den USA, vollgepackt mit Geschichten, die vom Überlebenskampf, von Zusammenhalt und von unvergesslichen Feiern erzählen.

Von den heldenhaften Taten der „New York’s Irish Navy“ bis hin zu den humorvollen Auseinandersetzungen auf Bostoner Hochzeiten und den emotionalen Momenten bei „The Parting Glass“ – jedes Lied ist ein Fenster in die Seele der irischen Einwandererommunity.

Mit „All My Friends Are Idiots“ bringt die Band den unverkennbaren irischen Witz zum Ausdruck.

