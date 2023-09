Muse veröffentlichen „Absolution XX Anniversary“ zum 20. Album-Jubiläum

Muse veröffentlichen zum 20. Album-Jubiläum ihr drittes Studioalbum “Absolution” neu in einem Deluxe-Box-Set mit dem Titel „Absolution XX Anniversary“. 2021 gab es schon ein Jubiläum zum 20. Geburtstag von ihrem zweiten Longplayer “Origin Of Symmetry: XX Anniversary RemiXX“. Am 17. November wird das „Absolution XX Anniversary“ Deluxe-Box-Set veröffentlicht, das Fans einen erweiterten Blick auf das Album bieten soll.

Remasterte Audioaufnahmen, bisher unveröffentlichten Live-Versionen, Demos und Fotos sowie ein ausführliches Interview mit der Band, in dem sie Einblicke in die Höhen und Tiefen des Aufnahmeprozesses sowie das soziale Umfeld, in dem sie sich befanden, thematisieren.

Muse live: September: Dublin, 3Arena, Irland September: Manchester, AO Arena, Großbritannien Oktober: London, The O2, Großbritannien Oktober: London, The O2, Großbritannien

Die Box ist silber, enthält ein Buch, das remasterte “Absolution”-Album auf einer CD und zwei silbernen 12”-Vinyl. Das Bonusmaterial gibt es auf einer weiteren CD und einer dritten 12”. Erscheinen wird das Box-Set via Warner Records mit einer geänderten Tracklist.

CD1 / LP1&2: Absolution Remastered

Side A

Intro Apocalypse Please Time Is Running Out Sing For Absolution

Side B

Stockholm Syndrome Falling Away With You Interlude Hysteria

Side C

Blackout Butterflies & Hurricanes The Small Print

Side D

Fury Endlessly Thoughts Of A Dying Atheist Ruled By Secrecy

CD2 / LP3: Bonus tracks

Side A

Apocalypse Please (vocals and keyboard only) Time Is Running Out (recorded live at The Wiltern Theater, 2004) Sing For Absolution (recorded live at The Antic Arena, Vienna, 2004) Falling Away With You (demo, 2002) Hysteria (demo, 2002) Hysteria (recorded live at Earl’s Court, 2004)

Side B

Blackout (recorded live at The Antic Arena, Vienna, 2004) Butterflies & Hurricanes (vocal, keyboard and strings only) Endlessly (recorded live at The Columbiahalle, Berlin, 2003) Thoughts Of A Dying Atheist (recorded live at The Wiltern Theater, 2004) Ruled By Secrecy (vocals and keyboard only)

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon