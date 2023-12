NOFX geben LineUps der „Final European Tour 2024“ bekannt

Nach neuer Station gibt die Punkrock-Band NOFX die LineUps der „Final European Tour 2024“ bekannt. Im Mai und Juni 2024 wird Europa ein letztes Mal Zeuge der kultigen Punkband, wenn sie für weitere vier Wochen auf dem Kontinent unterwegs sind, bevor sie Anfang Oktober 2024 in Los Angeles, Kalifornien, aufhören werden.

Kürzlich verkündet die Band die LineUps ihrer anstehenden Abschieds-Konzerte:

NOFX 2024

Final Tour European Tour 2024

18.05.2024 NL Eindhoven, Ketelhuisplein SOLD OUT

w/ Circle Jerks, Talco, Scream, Versus The World, The Meffs und Clowns

19.05.2024 NL Eindhoven, Ketelhuisplein

w/ Circle Jerks, Negative Approach, Itchy, The Last Gang & more

21.05.2024 DK Kopenhagen, Grey Hall SOLD OUT

w/ Circle Jerks, The Meffs

23.05.2024 DE Hamburg, Docks SOLD OUT

w/ Circle Jerks, Scream, The Meffs

25.05.2024 DE Hannover, Faust Open Air

w/ Circle Jerks, Scream, Negative Approach, The Last Gang, Clowns

26.05.2024 DE Köln – Tanzbrunnen

w/ Circle Jerks, Itchy, Scream, The Last Gang, Negative Approach, Clowns

01.06.2024 DE Saarbrücken, Open Airs am E Werk

w/ Circle Jerks, Itchy, The Last Gang, The Meffs & more

04.06.2024 AT Wien, Arena Open Air

w/ Circle Jerks, The Last Gang & more

05.06.2024 AT Wien, Arena Open Air

w/ Circle Jerks, The Meffs & more

07.06.2024 DE Augsburg, Gaswerk Open Air

w/ Circle Jerks, Negative Approach, The Last Gang & more

08.06.2024 DE Berlin, Zitadelle Spandau

w/ Pennywise, Descendents, The Meffs & more

09.06.2024 DE Berlin, Zitadelle Spandau

w/ Circle Jerks, Itchy, Negative Approach, The Last Gang

Booking: destiny-tourbooking.com

© NOFX -Final Tour 2024

