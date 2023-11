NOFX kündigen Final Tour 2024 für Europa an

Die kalifornischen Punkrocker von NOFX kündigen ihre Final Tour 2024 für Europa an. Darin sind auch Daten für Deutschland enthalten. Der Vorverkauf hat gestern begonnen. Nähere Details weiter unten.

“Im Mai und Juni 2024 wird Europa ein letztes Mal Zeuge der kultigen Punkband, wenn sie für weitere vier Wochen auf dem Kontinent unterwegs sind, bevor sie Anfang Oktober 2024 in Los Angeles, Kalifornien, aufhören werden.” heißt es in der Info.

Weiter: “NOFX werden an jedem Abend etwa vierzig Songs spielen, die verschiedene Alben und Raritäten aus 40 Jahren Bandgeschichte umfassen. Und sie werden sicherstellen, dass sie nie eine Setlist wiederholen, um zu garantieren, dass jeder Auftritt absolut einzigartig ist.”

NOFX 2024

Final Tour European Tour 2024

18.05.2024 NL Eindhoven, Ketelhuisplein

19.05.2024 NL Eindhoven, Ketelhuisplein

21.05.2024 DK Kopenhagen, Grey Hall

23.05.2024 DE Hamburg, Docks

25.05.2024 DE Hannover, Faust Open Air

01.06.2024 DE Saarbrücken, Open Airs am E Werk

04.06.2024 AT Wien, Arena Open Air

05.06.2024 AT Wien, Arena Open Air

07.06.2024 DE Augsburg, Gaswerk Open Air

08.06.2024 DE Berlin, Zitadelle Spandau

09.06.2024 DE Berlin, Zitadelle Spandau

Der exklusive Vorverkauf für Deutschland und Österreich beginnt am Mittwoch, den 15. November um 17 Uhr über Reservix.de

Der allgemeine Vorverkauf für Deutschland und Österreich beginnt am Freitag, 17. November, um 12 Uhr.

Für alle anderen europäischen Shows beginnt der allgemeine Vorverkauf am Mittwoch, den 15.11. um 17 Uhr.

© NOFX – Final Tour 2024

