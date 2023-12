NOFX kündigen Show in Köln für “Final European Tour 2024” an

NOFX haben kürzlich eine weitere Show für ihre letzte Tour angekündigt. Im Rahmen der “Final European Tour 2024” wird die Band im Mai 2024 am Kölner Tanzbrunnen spielen. Tickets sind ab sofort erhältlich.

26.05.24 IN KÖLN – TANZBRUNNEN

„You asked, we delivered. Of course, we couldn’t wrap this final tour up, without doing one last stop in NRW, Germany. So there you go: Mark the 26th of May 2024 in your calendar!“

Folgende Alben bilden den inhaltlichen Schwerpunkt im Rahmen der Show in Köln:

📀 WHITE TRASH, TWO HEEBS,…

💿 SO LONG & THANKS FOR ALL THE SHOES

📀 THE DECLINE

NOFX 2024

Final Tour European Tour 2024

18.05.2024 NL Eindhoven, Ketelhuisplein

19.05.2024 NL Eindhoven, Ketelhuisplein

21.05.2024 DK Kopenhagen, Grey Hall

23.05.2024 DE Hamburg, Docks

25.05.2024 DE Hannover, Faust Open Air

26.05.2024 DE Köln – Tanzbrunnen

01.06.2024 DE Saarbrücken, Open Airs am E Werk

04.06.2024 AT Wien, Arena Open Air

05.06.2024 AT Wien, Arena Open Air

07.06.2024 DE Augsburg, Gaswerk Open Air

08.06.2024 DE Berlin, Zitadelle Spandau

09.06.2024 DE Berlin, Zitadelle Spandau

© NOFX -Final Tour 2024

Booking: destiny-tourbooking.com

Der exklusive Vorverkauf für Deutschland und Österreich beginnt am Mittwoch, den 15. November um 17 Uhr über Reservix.de

Der allgemeine Vorverkauf für Deutschland und Österreich beginnt am Freitag, 17. November, um 12 Uhr.

Für alle anderen europäischen Shows beginnt der allgemeine Vorverkauf am Mittwoch, den 15.11. um 17 Uhr.

Werdet Teil des bittersüßen Endes einer Karriere, die sich über vierzig Jahre erstreckt und mehr als vierzehn Studioalben umfasst. Weitere Details sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

