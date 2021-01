North Kingsley – Vol. 1 CD Kritik

North Kingsley ist eine neue Band, die Anfang 2020 gegründet wurde. Die erste EP hört auf den simplen Namen “Vol. 1”. Eine zweite EP, “Vol. 2” betitelt, ist im Dezember 2020 erschienen. Gegründet wurde die Band von Shavo Odadjian, den die meisten sicherlich von System Of A Down kennen. Weitere Mitglieder sind Produzent Saro Paparian und Sänger Ray Hawthorne. Die letzten beiden Namen sagen mir leider nichts.

Vorweg: Ein Manko ist schon mal, dass die EP nur drei neue Songs beinhaltet und, obwohl fast ein ganzes Jahr seit der Gründung vergangen ist, beinhaltet EP Nummer 2 ebenfalls nur 3 Stücke. Letzten Endes ist es deren “approach” bezüglich des Musik- und Konsummarktes. Keine 12 Stücke auf einmal, dafür werde alle paar Monate drei neue Stücke als EP veröffentlicht. Geschmackssache. Ich habe es gerne “auf einmal”.

Die drei Tracks auf “Vol. 1” sind “Die For The Pic”, “Like That?” und “Shotguns” und sie haben, wenig überraschend, nichts mit System Of A Down zu tun. Shavo Odadjian spielt allerdings Bass und Gitarre, daher kann ich seinen musikalischen Beitrag auch zuordnen. Hawthornes ebenfalls. Der Produzent Saro Paparian wird das alles zusammenfügen und seinen Beitrag dazu leisten.

Zu “Die For The Pic” sagt der Rapper/Sänger: “Die for the Pic’ is a statement on modern hypocrisy. The masses are tending to follow popular trends without taking the time to analyze what’s actually going on. People often agree with whatever they are told the correct way to think is, and then post about it online, in an effort to be perceived well by their peers. In my experience, most of these people don’t even take the time to look into why they believe what they’re demanding others believe. It’s a cycle.”

“Like That?” war der ursprünglich erste Song, den es von North Kingsley zu hören gab und ist hier Song Nummer 2. Die ersten beiden Stücke gehen durchaus in Ordnung und sind aber komplett anders als man erwarten würde.

Hawthorne sagt zu “Shotguns”: “Shotguns is an open discussion about what it means to be a modern day American. Is it even anything worth being proud of? What changes need to be made? As the days go on, these questions hold even more weight.”

Insgesamt ist ein kurzzeitiges Vergnügen und man sollte sich von altbekannten frei machen, nicht denken, dass das so oder so zu klingen hat. Dann, denke ich, könnte das hier musikalisch für einige gut funktionieren. zu sagen hat das Trio auf jeden Fall etwas.

Wertung: 7,5 von 10