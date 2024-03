Olgas Rock 2024 fällt aus

Das „Umsonst & Draußen“-Festival in Oberhausen „Olgas Rock“ fällt in diesem Jahr leider aus. Das verkündeten die Organisatoren kürzlich. Ein Statement samt Erklärungen sowie ein Festival-Datum für 2025 liefern die Veranstalter gleich mit.

„Liebe Freundinnen & Freunde,

gerne hätten wir an dieser Stelle mit frischen Infos und den ersten Bandankündigungen für ordentlich Vorfreude auf zwei tolle Festivaltage im Olga-Park gesorgt.

Doch leider müssen wir euch mitteilen, dass es 2024 kein OLGAS-ROCK Festival geben wird.

Um das Festival wie gewohnt stattfinden lassen zu können, fehlt es in diesem Jahr schlicht an den benötigten Ressourcen.

Gestiegene Preise in allen Bereichen, die aktuelle Haushaltssituation der Stadt Oberhausen, personelle Veränderungen, etc. pp… Kurz gesagt: Geld, Zeit, Personal.

Es gab Überlegungen, das Festival dieses Jahr doch noch irgendwie durchzuziehen. Aber ein „irgendwie“ hätte sich nicht gut und richtig angefühlt.

Die Entscheidung ist allen Beteiligten nicht leicht gefallen, gibt uns aber die nötige Zeit zum Durchatmen und Krafttanken.

Wir hoffen, ihr haltet mit uns durch und freut euch auf das 25-jährige OLGAS-ROCK Jubiläum, welches wir von rocko e.V. zusamme

n mit dem Kulturbüro der Stadt Oberhausen für 2025 auf die Beine stellen werden.

Wir sehen uns nächsten Sommer.

Liebe Grüße

eure OLGAs…“

