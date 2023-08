OMD kehren mit brandneuem Studioalbum “Bauhaus Staircase” zurück

Am 27. Oktober 2023 kehren OMD mit ihrem brandneuen Studioalbum “Bauhaus Staircase” zurück. Sechs Jahre nach der Veröffentlichung ihres von der Kritik gefeierten und #9 platzierten Albums “The Punishment Of Luxury” melden sich die Synthie-Pioniere Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) zurück.

Das erste Stück des Albums ist der Titelsong, der eine Anspielung auf Andy McCluskeys Liebe zur Bauhaus-Ära und die Kraft der Protestkunst ist. Der Song ist ab heute erhältlich – das animierte Video sieht man weiter unten.

“Ich bin ein großer Liebhaber der visuellen Künste, insbesondere der Bewegungen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts kommentiert Andy. “Der Song ist eine Metapher für Stärke und künstlerische Leidenschaft im Angesicht von Kritik und Widrigkeiten. Wenn die Zeiten hart sind, neigen die Regierungen dazu, die die Mittel für Kreativität zu kürzen, gerade dann, wenn die Kunst am meisten gebraucht wird um unsere Seelen zu nähren. Es scheint passend, dass der Song und sein gleichnamiges Album während der Pandemie entstanden sind.

Es ist die politischste Platte der Band und die Krönung ihres Wunsches, sowohl Stockhausen als auch Abba zu sein – geboren aus dem Impuls, während des Lockdowns Neues zu erkunden. Andy McCluskey gibt zu: “Ich habe die kreative Kraft der totalen Langeweile wiederentdeckt”.

Von der wunderschönen Film-Noir-Ballade “Veruschka” über “Anthropocene” – ein Begriff für die aktuelle Epoche der Erdentwicklung – bis hin zum düsteren “Evolution Of Species” und dem hektischen “Kleptocracy” – OMDs größtem direkten Protestsong. Das Album schließt mit “Healing” – einem Moment der besinnlichen Ruhe und einer seltenen OMD-Ko-Produktion, mit einem Text von McCluskeys Freundin, der Liverpooler Singer-Songwriterin Caroline England, und einer Produktion von ATOM TM.

“Ich bin sehr glücklich mit dem, was wir auf dieser Platte gemacht haben”, resümiert McCluskey. “Ich fühle mich wohl, falls dies das letzte Statement von OMD sein sollte.”

© OMD – Bauhaus Staircase (Artwork)

Bauhaus Staircase – Tracklisting:

Bauhaus Staircase

Anthropocene

Look At You Now

G.E.M.

Where We Started

Veruschka

Slow Train

Don’t Go

Kleptocracy

Aphrodite’s Favourite Child

Evolution Of Species

Healing