„OMG die ärzte LOL“ Tempelhof 2024 – drittes Konzert angekündigt

Der Veranstalter / Booking-Agentur von die ärzte verkündet eine zweite ausverkaufte Show unter dem Motto „OMG die ärzte LOL“ in Berlin Tempelhof für das Jahr 2024. Gleichzeitig kündigen sie eine dritte Show an, natürlich an der gleichen Location. Für die ersten beiden Konzerte gibt es noch die begehrten Sozialtickets. Weiter heißt es:

„2. TEMPELHOF SHOW AUSVERKAUFT 😁 3. TAG ERÖFFNET

Teile und herrsche! Ein Grundsatz, den Die Beste Band der Welt in ihrer Heimatstadt jetzt sogar ein drittes Mal perfektioniert. Mehr Hits. Mehr Klassiker. Mehr (un)peinliche Lieblingslieder. Mehr Achtziger. Mehr Neunziger. Mehr Nuller. Mehr Zehner. Mehr Zwanziger. Mehr La-Ola-Inferno. Mehr Handylichtermeer. Mehr FarinBelaRod. So schön wird’s vielleicht nie wieder. Danke Berlin! Danke die ärzte! Diese eine Liebe wird nie zu Ende geh’n. Da bleibt keine Träne ungeweint und kein Taschentuch trocken. Und nur eine Frage offen: Wann werd’ ich sie wieeeeedereeeeeehen?

„OMG die ärzte LOL“ Tempelhof 2024

23.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof – Ausverkauft!

24.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof – Ausverkauft!

25.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof

Der Vorverkauf für das Konzert am 25.08.24 startet am 13. Dezember 2023 um 10 Uhr ausschließlich hier: www.bademeister.opm-shop.com

Es sind für alle drei Konzerte (noch) Sozialtickets für 19,90 € (zzgl Versand) erhältlich. Alle Infos dazu hier:

https://bademeister.opm-shop.com/sozialtickets.php„

