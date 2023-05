One Step Closer kommen auf Tour nach UK und Europa

Die Melodic-Hardcore-Band One Step Closer aus Pennsylvania (US) wird im Sommer auf Europa und UK-Tour kommen und dabei sowohl Support-Shows für Comeback Kid spielen. Aber es sind auch einige Festivals und Headline-Shows dabei.

ONE STEP CLOSER – Live in Europe/UK 2023

22.06.23 UK Manchester Outbreak Festival – Warm Up

23.06.23 UK Manchester Outbreak Festival

24.06.23 Germany Münster Vainstream

25.06.23 Czech Rep. Tabor Mighty Sounds

26.06.23 Germany Lichtenstien JZ Riot w/ Comeback Kid

27.06.23 Germany Göttingen Exil w/ Comeback Kid

28.06.23 Germany Wolfsburg Juha Ost w/ Comeback Kid

29.06.23 Germany Oberhausen Kulttempel w/ Comeback Kid

30.06.23 Germany Nürnberg Kunstverein w/ Zulu, Spark, Force Of Denial

01.07.23 Germany Darmstadt Oettinger Villa w/ Spark, Force Of Denial

02.07.23 France Paris Le Glazart w/ Spy, Combust, Buggin, Spaced

04.07.23 Germany Berlin Cassiopeia

05.07.23 Germany Hamburg Hafenklang

07.07.23 Belgium Ieper Ieperfest

08.07.23 UK Upcote Farm 2000trees Festival

