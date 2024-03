One Step Closer kündigen ihr neues Album „All You Embrace“ an

Pünktlich zum Extra-Tag des Schaltjahres meldet sich die Melodic-Hardcore-Band One Step Closer aus Wilkes-Barre mit der Ankündigung ihres neuen Albums „All You Embrace“ zurück, das am 17. Mai 2024 auf Run For Cover erscheint. Die neue Single „Leap Years“ ist ab sofort zu hören.

„All You Embrace“ folgt auf „This Place You Know“ (2021) und „Songs For The Willow“ (2023). „Ich wollte One Step Closer in seiner vollen Größe präsentieren“, erklärt Sänger Ryan Savitski. „Jeder einzelne Teil der Band sollte zu sehen sein. Ich wollte, dass wir 100% wir selbst sind und so authentisch wie möglich zu unserer Band stehen“, fährt er fort.

© One Step Closer – All You Embrace (Artwork)

ONE STEP CLOSER – „Leap Years“ (Single) Musikvideo:

