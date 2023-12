Onyx und Die Krupps mit neuer Version zu “Judgement Night”

Die Rapper von Onyx und die Industrial-Metaller von Die Krupps kommen mit einer neuen Version zu “Judgement Night” um die Ecke. Der gleichnamige Soundtrack feierte dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Erschienen ist er 1993 über Immortal Records und war DER Vorreiter für diese Art von Musik und gewagter Kollaborationen.

Jürgen Engler, der für den Gesang und die Gitarren bei der Industrial Metal Band zuständig schreibt:

“Onyx have always been one of my favorite rap bands. I loved the version of ‘Judgment Night’ they did back in the ‘90s with our friends from Biohazard! It has come full circle!”

Den Song könnt ihr hier anhören:

