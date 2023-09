Original AC/DC Sänger Dave Evans spielt Klassiker der Band

Der Original AC/DC Sänger Dave Evans spielte im August einige Klassiker der australischen Hardrock-Band bei einem Live-Auftritt in Córdoba in Argentinien. Das Konzert fand in der Location Petalos De Sol statt und Ausschnitte daraus könnt ihr weiter unten sehen. Der mittlerweile 70-jährige Musiker spielt regelmäßig Stücke seiner ehemaligen Band bei seinen Solo-Konzerten.

Dave Evans nahm mit AC/DC die ersten zwei Singles “Can I Sit Next To You Girl” (mit den Song “Rocking in the Parlour”; eine Young / Young Komposition) und “Baby, Please Don’t Go” (das behauptet zumindest Dave Evans, tatsächlich singt bei diesem Track Bon Scott; ergibt auch Sinn, weil er erst 1975 aufgenommen wurde für “High Voltage” und ist außerdem eine Blues-Coverversion) auf. Aber im Oktober 1974, weniger als ein Jahr nach dem ersten AC/DC Gig, war Evans nicht mehr in der Band. Er wurde durch Bon Scott ersetzt, der auf den ersten sechs Studioalben von AC/DC sang.

