Phantom Corporation mit neuem Track “Dead Inside”

Am 23. Juni 2023 veröffentlichen Phantom Corporation ihr, genau wie das Split-Album zuvor, von Jörg Uken / Soundlodge Recording (God Dethroned, Temple Of Dread, u.v.a.) in Rhauderfehn, Norddeutschland produziertes und mit Artwork von Misanthropic-Art versehenes Debütalbum „Fallout“ auf Supreme Chaos Records. Auf die Ohren gibt es Death Crust.

Die Band über „Dead Inside“:

„So, jetzt geht’s los! Musik und Text zu „Dead Inside“ stammen von PHANTOM CORPORATION-Gitarrist Arne und der Song ist eine thrashige Abrissbirne, extrem eingängig und gnadenlos zerstörerisch. Er ist ja auch der Opener für das „Fallout“ Album, also gibt es keine bessere Wahl als Einführung für unsere neue Musik und für die kommende Debütalbum-Veröffentlichung! Anschnallen!!!“

Das Lyric-Video gibt es hier zu sehen und stammt aus der Hand von Cloud Music Typography.

© PHANTOM CORPORATION – Fallout

„Fallout“ Formate:

Jewelcase CD

DigiPak CD (ltd. 250x)

Black Tape (ltd. 100x)

Black LP (ltd. 300x)

Transparent Red LP (ltd. 100x)

Fire LP (ltd. 100x)

„Fallout“ kann hier vorbestellt werden: https://pc.supremechaos.de

Bandcamp

PHANTOM CORPORATION – Live 2023:

28.-29.07.2023 Freißenbüttel (Germany) – Burning Q Open Air Festival

04.-05.08.2023 Röbel / Müritz (Germany) – Alte Heimat / Fuck The Commerce Festival

04.-05.08.2023 Dortmund (Germany) – Junkyard / Dortmund Deathfest

And more shows to be announced soon…