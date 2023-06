Phantom Corporation: Videopremiere zu „No Tomorrow“ heute

Die Band Phantom Corporation feiert heute ihre Videopremiere zum Song „No Tomorrow“. Das Stück stammt vom Studioalbum “Fallout”, welches am 23. Juni 2023 veröffentlicht wird. Es ist das Debütalbum, das genau wie das Split-Album zuvor, von Jörg Uken / Soundlodge Recording (God Dethroned, Temple Of Dread, u.v.a.) in Rhauderfehn, Norddeutschland produziert und mit Artwork von Misanthropic-Art versehen wurde. Erscheinen wird „Fallout“ auf Supreme Chaos Records.

Die Band über „No Tomorrow“:

„‚No Tomorrow’ liefert den nächsten Vorgeschmack auf das kommende PHANTOM CORPORATION Album ‚Fallout’. Wir haben diesen Song bereit live gespielt und er wirkt gnadenlos effektiv. Für die Videoclip Aufnahmen stand uns ein fantastischer Himmel über dem schönen Bremen zur Verfügung, was einen schicken Kontrast zu dem eher düsteren Thema der Texte bildet. Und Videografin Anastasia Zeller hat es gekonnt geschafft, die passende dynamische und aggressive Darbietung von ‚No Tomorrow‘ einzufangen…“

© PHANTOM CORPORATION – Fallout

„Fallout“ kann hier vorbestellt werden: https://pc.supremechaos.de

PHANTOM CORPORATION – Live 2023:

28.-29.07.2023 Freißenbüttel (Germany) – Burning Q Open Air Festival

04.-05.08.2023 Röbel / Müritz (Germany) – Alte Heimat / Fuck The Commerce Festival

04.-05.08.2023 Dortmund (Germany) – Junkyard / Dortmund Deathfest

And more shows to be announced soon…