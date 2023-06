Popperklopper mit neuem Album “Wahnsinn Weltweit”

Die Band aus der Eifel, namentlich Popperklopper, wird am 29. September 2023 ihr neues Studioalbum “Wahnsinn Weltweit” über Aggressive Punk Produktionen veröffentlichen. 13 neue Stücke wird es geben. Das Cover zeigt den Wahnsinn schon an und textlich wird genau dieser behandelt.

In dem Song “Zur rechten Zeit am falschen Ort” ist Gunnar von Dritte Wahl zu hören und soll einige Reggae-Momente beinhalten. Weitere Gesangsunterstützung gibt es von Sven, dem Sänger von Graupause, bei “Mann-O-Mann” und nach über 20 Jahren wieder einmal von Heike (Schwester H.) sowie der jungen Sängerin Zoe M.

Textlich soll es sich laut Info um “Wahlmüdigkeit und deren braune Folgen, Rückschritte in der weltweiten Politik, Skrupellosigkeit und Ignoranz in weiten Teilen der Gesellschaft, patriarchalische Gefüge, Gewalt in Beziehungen, Flucht, Vertreibung und Korruption alles immer gepaart mit persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen” gehen.

Wahnsinn Weltweit vorbestellen

© Popperklopper – Wahnsinn Weltweit Artwork

Tracklist:

Panik und Angst (S.O.S.) Scheisse bleibt Scheisse Zur rechten Zeit am falschen Ort Nicht angesagt Without You Pleiten pflastern seinen Weg So weit – So schlecht Mann-O-Mann Dorfnazi Zurück in die Vergangenheit Erklär mir mal: Krieg Cage of Fear Verliebt, verlobt, verprügelt