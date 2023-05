Post Malone mit neuer Single “Mourning” und Album “Austin” im Juli

Post Malone hat mit “Mourning” seine neue Single veröffentlicht und kündigt mit “Austin” sein neues Studioalbum für eine Veröffentlichung am 28. Juli 2023 via Universal Music an. Den Visualizer zur neuen Single könnt ihr euch nachfolgend ansehen.

Post Malone – Austin Album Artwork (© Universal Music)

Über „Austin“ sagt Posty selbst: „Diese ganze Sache war einer der herausfordernsten, lohnendsten und aufregendsten Platten, an denen ich je gearbeitet habe. Ich denke, sie fängt ein, wer ich als Mensch und Künstler in diesem Moment bin.“ Zeitgleich wurde auch seine umfangreiche „If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying“- Nordamaerika Tour angekündigt, die an seine „Twelve Carat Tour“ anschließt.