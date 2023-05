Professor van Dusen Fall 33 Professor van Dusen ringt mit dem Löwenrudel Hörspielkritik

Professor van Dusen und sein treuer Freund und Kollege Hutchinson Hatch sind im Rahmen ihrer Weltreise in Marrakesch angekommen. Während Hatch sich über die trockene Luft und das zu heiße Klima beschwert, ist der Professor begeistert von den neuen Eindrücken. Durch einen Zufall trifft er dort mit Dr. Curtis einen alten Bekannten, den er schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat.

Curtis lädt den Professor und Hatch auch direkt für den Abend zu einem kleinen Treffen mit weiteren von Curtis Freunden ein, da sie etwas Besonderes geplant haben. Es stellt sich heraus, dass das große Ereignis eine Geisterbeschwörung ist, bei der die Gruppe mit der verstorbenen Ehefrau von Sir Walton Kontakt aufnehmen will. Diese wurde vor vielen Jahren als Begleiterin bei einer Großwildjagd von einem wilden Tiger getötet.

Aus diesem Grunde hat Sir Walton das Medium Leila aus Europa mitgebracht, die den Kontakt herstellen soll. Bevor dies aber geschehen kann, muss Dr. Curtis zuerst einmal hypnotisiert werden. Als Eliza dann in den armen Mann gefahren ist, vergibt sie den anwesenden Männern aber nicht für ihren plötzlichen Tod, sondern schwört ewige Rache. All diejenigen, die sie vor vielen Jahren im Stich gelassen haben, sollen nun auch eines qualvollen Todes sterben.

Die Gruppe ist entsetzt, nur der Professor ist mal wieder vollkommen entspannt. Er glaubt ja nicht an solche „Phänomene“. Als man am nächsten Tag aber die Leiche von Dr. Curtis in der Wüste entdeckt, der dort nicht nur verdurstet ist, sondern Sand bis zum Ersticken in sich aufgenommen hat, ist auch der Professor ein wenig beunruhigt. Wie kann es sein, dass jemand so qualvoll zu Grunde geht? Oder ist doch etwas dran an diesem Fluch?

Schon bald kommt der nächste Teilnehmer der Séance ums Leben und der Professor beginnt zusammen mit Hatch seine Nachforschungen.

Mit „Professor van Dusen ringt mit dem Löwenrudel“ veröffentlicht All Score Media nun die 33. Episode der Geschichten um den Hobbykriminologen, die immer irgendwo zwischen den eigentlichen Geschichten von Michael Koser angesiedelt sind.

Diesmal ist es wieder eine bisher unbekannte Geschichte aus der Zeit der Weltreise von van Dusen. In Marrakesch kommt es zu einer Reihe seltsamer Morde und van Dusen und Hatch müssen einmal mehr herausfinden, wer denn der Mörder hinter diesen mehr als unmöglichen Taten ist. Dabei ist es wie immer nicht das Offensichtliche, sondern eine Kombination von geschickten Schachzügen. Diese könnten eigentlich das perfekte Verbrechen sein – wäre da nicht Professor van Dusen.

Für diese Geschichte zeigt sich als Autorin zum ersten Mal Maureen Butcher verantwortlich. Diese hat durch ihre Arbeit an den Mimi Rutherford oder Sherlock Holmes Geschichten schon einige Erfahrung mit „Whodunnit“ Stories. Hier präsentiert sie eine wirklich vertrackte Geschichte, auf deren Lösung man zuerst nicht so wirklich kommen kann. Wenn der Professor diese am Ende präsentiert ist natürlich alles klar und uns Hörern fällt es wie Schuppen von den Augen.

Für die Produktion und die Regie war erneut Gerd Naumann verantwortlich, zusammen mit dem Buch von Maureen Butcher, der Musik von Christian Bluthardt und den hervorragenden Sprechern gelingt es ihm wieder ein unterhaltsames Kriminalhörspiel zu veröffentlichen.

Für die Umsetzung der Geschichte konnte man erneut Bernd Vollbrecht als Professor van Dusen und Nicolai Tegeler als Hutchinson Hatch verpflichten. In weiteren Rollen kommen noch die Stimmen von Axel Lutter als Dr. Randolph Curtis, Jacob Weigert als Brian Porter, Nico Nothnagel als Jeffrey Jebediah Muldoon, Sven Brieger als Sir Edward Walton, Tilmar Kuhn als Walter Irving, Franciska Friede als Leila, Jens Wendland als Hassan, Achim Buch als Hoteldirektor und Uwe Jellinek als Schwertschlucker hinzu.

Mir hat diese Geschichte wieder gut gefallen. Maureen Butcher ist es gut gelungen mich hinters Licht zu führen, so dass ich bis zum Ende nicht sicher war, wird denn nun genau hinter den Morden steckt. Für Fans dieses Genres und vor allem auch für Fans der klassischen Geschichten von Michael Koser, ist dieses Hörspiel eine klare Kaufempfehlung.

Meine Meinung 10 von 10 Punkten