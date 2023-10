Professor van Dusen Fall 35 Professor van Dusen wirbelt Staub auf Hörspielkritik

Nach ihrer Begegnung mit dem Regenmacher sitzen Professor van Dusen und sein Freund und Chronist Hutchinson Hatch in einer Kutsche um das nächste Ziel ihrer Reise zu erreichen. Ihre Mitreisenden sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen, die sich über Gott und die Welt unterhalten und auch über jede noch so kleine technische Neuerung, wie Beispielsweise das Telefon, aufregen.

Professor van Dusen Fall 35 Professor van Dusen wirbelt Staub auf

Leider werden die Reisenden an der denkbar ungünstigsten Stelle von einem Sandsturm überrascht. Der Kutscher schaltet zum Glück schnell und führt sein Gespann in eine naheliegende Geisterstadt, in der die Gruppe für die ungewisse Dauer des Sandsturms Unterschlupf finden kann.

Schon bald darauf beginnen seltsame Ereignisse die Reisegesellschaft in Unruhe zu versetzen. Zuerst wird die Kutsche vom Sturm zerstört, dann ist in einem angrenzenden Haus der seltsame Schatten des weißen Rächers, eines längst vergessenen Vigilanten, zu sehen, das Klavier im Saloon beginnt wie von Geisterhand zu spielen und als Krönung des Ganzen verschwindet mitten im Sturmgeschehen auch noch Mrs Nora Kendrick.

Während alle anderen Reisenden in helle Panik ausbrechen, bewahrt Professor van Dusen einen kühlen Kopf. Gemeinsam mit Hatch begibt er sich auf die Suche nach Mrs Kendrick, da er eine Ahnung hat, wohin sich die gute Dame in dieser Sturmnacht begeben hat. In ihrem Zimmer hat er ein Gedicht gefunden, welches ihm scheinbar den Schlüssel für ihr Verschwinden bietet.

Leider gibt es keine positiven Neuigkeiten, denn Mrs Kendrick wurde mit einem gezielten Schuss zwischen die Augen am Eingang der versiegten Silbermiene der Stadt ermordet. Nun beginnt die eigentliche Arbeit für Professor van Dusen. Wer hat die Frau ermordet und warum? Nach näherer Befragung der übrigen Anwesenden haben diese auch seltsame Nachrichten erhalten, die alle scheinbar mit diesem Ort verbindet.

Doch wie fügt sich dies alles zusammen und kann van Dusen den nächsten Mord noch verhindern? Zur Überraschung von Hatch erhalten die beiden Freunde Hilfe von unerwarteter Stelle, um das Rätsel zu lösen.

Mit dem 35. Fall der „Professor van Dusen“ Reihe veröffentlicht All Score Media nun die direkte Fortsetzung von Fall 30. Nach ihrer Begegnung mit dem Regenmacher ging die Reise dann in einer Kutsche weiter, was van Dusen zu einem neuen haarsträubenden Fall führte.

Nach kurzer Pause hat nun wieder Marc Freund als fast schon Stammautor der Serie wieder die Geschichte übernommen. In gewohnter van Dusen Manier gelingt es ihm die Hörer aufs Glatteis zu führen und geschickt mit den Verdächtigen und Hinweisen zu spielen.

Als Sprecher konnten Gerd Naumann als Produzent und Marc Freund auf ihr bewährtes Duo in den Hauptrollen setzen. Da wären zum einen der hervorragende Bernd Vollbrecht, der van Dusen diese Mischung aus Genie und Wahnsinn gibt, und zum anderen Nicolai Tegeler, der das Geschehen als Hutchinson Hatch oft auch mit einer gewissen Prise Ironie kommentiert.

In weiteren Rollen kann man die Stimmen von Dian Kürten als Martha Burke, Manuel Straube als Danny Hyatt, Bodo Wolf als Horace Kendrick, Magdalena Helmig als Nora Kendrick, Patrick Giese als Waylon Rogovsky sowie Josephine Schmidt als Nellie Woolf hören.

Nachdem mir der letzte Fall durch den ungewöhnlichen Faktor an Gruselinhalten nicht ganz so gut gefallen hat, ist diese Geschichte wieder hervorragend gelungen. Bitte weiter so, auf dass es noch viele solcher van Dusen Fälle geben wird.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten

