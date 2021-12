Purple Hell – 疾人宴 Banquet of sufferer CD Review

Am 16. Juni 2016 ist von der chinesischen Melodic-Death-Metal-Band Purple Hell das Album “疾人宴 Banquet of sufferer” erschienen. Mangels Kenntnisse in Mandarin oder Kantonesisch gibt es für mich keine weiteren Informationen. Außer: Es gibt eine Sängerin, der Rest sind alles männliche Kandidaten. Soweit für mich erkennbar, ist das, das letzte Full-Length-Album der Band, danach kam im Jahre 2018 eine 5-Track-EP namens “肆” raus. Erschienen ist dieses Werk via Mort Productions.

© Purple Hell – 疾人宴 Banquet of sufferer

Purple Hell haben schon stellenweise ein ordentliches Tempo drauf. Wie es sich vor Death Metal eben gehört. Mir gehen – gesanglich – frühere Arch Enemy nicht aus dem Kopf. Aber vielleicht will mein Gehirn das nur hören. Leider verstehe ich vom Text recht wenig. Es gibt keine Übersetzungen. Getestet habe ich den ersten Track, der in deutscher Sprache “Drei Blumen” heißen würde. Suchmaschine angeschmissen, sagt diese mir, dass “Three flowers” ein Begriff im Taoismus ist. “Banquet of sufferer”, Albumtitel, hört sich hingegen eher brutal statt geschmeidig, chillig, blümchenmäßig an. Den kompletten Text respektive alle Texte gibt es auch Bandcamp – siehe unten. Eine Übersetzung des ersten Songs ergab für mich nur keinen Sinn. Also, die Übersetzung.

Insgesamt ein angenehmes, melodisches aber auch brutales Album. Mit “Recall The Sin” ist auch ein U.D.O.-Cover auf dem Album enthalten. Ziemlich gelungen und sicherlich etwas für Fans des Genres, die gerne mal neues anhören und antesten.

Wertung: 8 von 10 Punkten

Band: Purple Hell

Albumtitel: 疾人宴 Banquet of sufferer

Label: Mort Productions

Spielzeit: 35:07 Minuten

Das Album bei Bandcamp kaufen beziehungsweise nachfolgend anhören: