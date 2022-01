QualityLand Band 1.1 von Marc-Uwe Kling Comic Kritik

Freundlich wird man hier begrüßt im Graphic Novel “QualityLand Band 1.1” von Marc-Uwe Kling: “Willkommen in QualityLand” und mit “in einer nicht allzu fernen Zukunft” ist auch eine ungefähre zeitliche Einordnung möglich. Hier läuft alles rund: Arbeit, Freizeit und Beziehungen. Alles wird von Algorithmen optimiert. Peter Arbeitsloser, ein Maschinenverschrotter, beschleicht dennoch immer mehr das Gefühl, dass mit seinem Leben etwas nicht stimmt.

Zu ihm kommen Maschinen, die von ihren Besitzern zur Verschrottung geschickt wurden. Aufgrund einer Gesetzeslücke, die Frage nach dem Wann, gibt es diese im Moment allerdings noch. Die Geschichten tun ihr Übriges in Peters Denke. Warum gibt es also Drohnen, die an Flugangst leiden, einen Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung?

Die Graphic Novel basiert auf dem Bestseller von Marc-Uwe Kling, illustriert wurde sie von Zachary Tallent.

QualityLand Band 1.1 von Marc-Uwe Kling (© Voland & Quist)

Der Stil des Zeichners Zachary Tallent ist grell, bunt, schrill und in der Zukunft angesiedelt. Überall sieht es im Prinzip aus wie in den riesigen Metropolen heutzutage schon mit ihrer Werbung und den Produkt-Placements immer und überall. Erschreckenderweise empfinde ich es gar nicht so weit entfernt von der Gegenwart. Die richtige Stadt, der richtige Ort, die richtige Zeit und man schließt die Augen und ist schon in dem Buch. Obwohl man tatsächlich in der Gegenwart in einer entsprechenden Metropole steht. Die Zeichnungen machen das deutlicher als der Text alleine. Obwohl ich in den beiden Büchern diesen Eindruck auch schon hatte.

Der Text, der Humor und vieles mehr wird sehr gut von der Wortebene auf die Bildebene gehoben/gebracht. Daher ergänzend sich beide ziemlich gut. Es steckt im Text allerdings noch viel mehr und vielleicht ist im zweiten Band das Potential besser ausgeschöpft. In jedem Fall ist es weit über ein durchschnittliches Niveau und es macht auch im Graphic-Novel-Format Spaß dieser Geschichte erneut zu folgen.

Wertung: 9 von 10 Punkten

