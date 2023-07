QualityLand – Band 1.2 von Marc-Uwe Kling, Zachary Tallent (Illustrator) Comic Kritik

Nachdem ich “QualityLand – Band 1.1” als Comic gelesen habe, wollte ich mehr. Nur ließ der Nachfolgeband etwas auf sich warten. Aber nun habe ich “QualityLand – Band 1.2” von Marc-Uwe Kling und Zachary Tallent (Illustrator) zu Ende gelesen. Worum es in diesem Band geht? Primär um die “Präsidentschaftswahlkampf zwischen dem ehemaligen Fernsehkoch Conrad Koch und dem Androiden John of Us”, es “werden schwere Geschütze aufgefahren.” Außerdem ist “Martyn Vorstand […] nicht glücklich über den prognostizierten Lebenslauf seiner ungeborenen Tochter und Peter Arbeitsloser hat eine heilige Mission: Er will den rosafarbenen Delfinvibrator zurückgeben, den ihm TheShop irrtümlicherweise zugeschickt hat. Dass er dafür QualityLand in seinen Grundfesten erschüttern muss, ist ja wohl nicht seine Schuld.”

QualityLand Band 1.2 von Marc-Uwe Kling Zachary Tallent (Illustrator) (© Voland & Quist)

Die Romanversion war schon sehr amüsant und lustig. Daher kann ich ruhigen Gewissens das auch für “QualityLand – Band 1.2” sagen respektive schreiben. Die Zeichnungen und Kolorierungen sind herrlich gut gelungen, kennt man ja aus dem ersten Band schon. Aber auch die Geschichte ist super umgesetzt werden. Man versteht sie auf jeden Fall, auch wenn diese hier kürzer, weniger ausführlich, als in den Romanen ausfällt.

Herzlich lachen kommt auch nicht zu kurz und ist ein schöner Faktor, den ich hier sehr mag und zu schätzen weiß. Aber eben auch typisch für den Autor Marc-Uwe Kling ist. Herrlich. Kann ich guten Gewissens empfehlen.

