RedHook mit neuer Single “Imposter”, Debütalbum und Live-Shows

Die australische Band RedHook kommt mit einer neuen Single namens “Imposter” um die Ecke. Außerdem kündigt die Gruppe ihr Debütalbum “Postcard From A Living Hell” und zwei exklusive Live-Shows mit Stand Atlantic in Deutschland an. Der Longplayer erscheint am 21. April 2023. Yours Truly ist als Feature bei der Single zu hören und im Video zu sehen.

20.06.23: Bochum : Germany

21.06.23: Trier : Germany

© RedHook – Postcard From A Living Hell Cover Artwork

Zwei der prominentesten Frauen der australischen Rock-Szene, Emmy Mack von RedHook und Mikaila Delgado von Yours Truly, schließen sich auf „Imposter“ zusammen – der Main-Single von RedHooks bevorstehendem Debütalbum „Postcard From A Living Hell“.

Produziert von Stevie Knight (Stand Atlantic, Yours Truly) und gemischt von James Paul Wisner (Underoath, Paramore), ist „Imposter“ eine kraftvolle Break-up-Hymne, die von Synthesizern, schweren Gitarren und markanten Texten angetrieben wird.

Zu dem Song gibt es auch ein skurriles, von Science Fiction inspiriertes Musikvideo, bei dem Colin Jeffs von Ten of Swords Media (Make Them Suffer, Alpha Wolf) Regie führte. Das Video orientiert sich an kultigen Sci-Fi-Filmen wie “Species” und “Jennifer’s Body”, in denen sich beide Frauen langsam in gestörte Echsenmonster mit einer Vorliebe für Menschenfleisch verwandeln.

Emmy erklärt die Inspiration hinter dem Track:

“Es gibt nichts Schlimmeres als die Entdeckung, dass die Person, die man am meisten liebt und von der man denkt, dass man sie besser kennt als alle anderen, einen die ganze Zeit über belogen und manipuliert hat. Zuerst fühlt es sich an wie der Tod, man trauert um die Person, die man geliebt hat, als wäre sie gestorben, und doch existiert sie irgendwie noch. Es ist fast so, als hätte sich eine böse, außerirdische Lebenskraft in ihrem Körper eingenistet und würde in ihrer Haut herumlaufen. Irgendwann stellt man seinen eigenen Verstand in Frage und fragt sich, ob die Person, die einem so viel bedeutet hat, überhaupt jemals existiert hat.”

Zum Thema, Mikaila von Yours Truly für die Kollaboration anzufragen ,fügt sie hinzu:

“Dieser Song war schon immer etwas Besonderes für mich und einer meiner absoluten Lieblingssongs auf dem Album. Wir sind an Mikaila herangetreten, weil wir Yours Truly so sehr lieben und dachten, ihre Stimme würde auf dem Track fantastisch klingen. Aber was ich nicht wusste, war, dass sie in ihrem eigenen Leben eine unheimlich ähnliche Situation durchgemacht hatte wie ich. Während der Arbeit an ‘Imposter’ haben wir uns traumatisch angefreundet, und die zusätzlichen Gesangsparts und Texte, die Mikaila hinzugefügt hat, verursachen bei mir immer noch jedes Mal Gänsehaut! Sie hat diesen Song in eine ganz neue Dimension gebracht, und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Das ist unsere gemeinsame Trennungshymne und wir hoffen, dass sie anderen Menschen, die ähnliche Alpträume durchgemacht haben, Kraft gibt, stark zu bleiben.“