Revolverheld: Neues Video zu “Alors On Danse”

Zur kürzlich veröffentlichten Single “Alors On Danse” von Revolverheld, gibt es jetzt ein entsprechendes Musikvideo dazu. Der Song ist ein Stromae-Klassiker und kommt jetzt in einem rockigen Gewand daher, angereichert mit dem visuellen Teil. Der Songtitel bedeutet “Also lass uns tanzen” und ist hier in deutscher Sprache umgeschrieben worden. Außerdem spielte die Band am Samstag sowohl in Dresden als auch Berlin bei den Demos „Wir sind die Brandmauer“.

© Revolverheld – Alors On Danse

