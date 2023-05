Richard Wagners Der Ring der Nibelungen von Afro, P. Craig Russell Comic Kritik

Mit “Richard Wagners Der Ring der Nibelungen” von Afro und P. Craig Russell erschien Anfang des Jahres 2023 eine Comic-Adaption zum gleichnamigen Werk Wagners. Es kam im Hardcover auf 448 Seiten raus und ist gut gezeichnet und umgesetzt. Immerhin kannte ich das Original nicht. Aufgrund meiner Unwissenheit über das Original, hier die Zusammenfassung zum Inhalt von der Website:

“Von Gold- und Ränkeschmieden.

In seinem bisher persönlichsten Werk präsentiert P. Craig Russell (HELLBOY, Coraline, Sandman) mit DER RING DES NIBELUNGEN eine Comic-Adaption von Richard Wagners Opernzyklus.

Russell zeichnet damit auf eindrucksvolle Weise die Entwicklung der Figur des (Super-)Helden, wie wir sie heute kennen, nach. Er erinnert uns daran, warum die Kunstform des Comics ein Tor ist, durch das wir die Geschichten aus anderen Welten und der Mythologie betreten können, kurzum: ein Medium gleichermaßen geeignet für das Epos und die Oper.

Seit ewigen Zeiten wachen die Rheintöchter über das magische Rheingold, das seinem Besitzer die Macht über die ganze Welt zu verleihen vermag. Sofern er denn der Liebe entsagt. Alberich, der Nibelungen-Zwerg, von seinem Volk verstoßen und von den Rheintöchtern verschmäht, verflucht die Liebe und schmiedet aus dem Rheingold eben jenen schicksalsträchtigen Ring. Dieser allein kann den Göttervater Wotan davor bewahren, Freia, Göttin der ewigen Jugend und Hüterin der goldenen Äpfel, den Riesen Fasolt und Fafnir zu überlassen.

DER RING DES NIBELUNGEN erzählt eine Geschichte voller Wendungen und Magie, in der Riesen gegen Götter intrigieren, deren Spielball die Lieben und Leiden der Menschen und Zwerge sind. Diese Adaption von Wagners Epos ist ein Genuss für Opernenthusiasten wie Comic-Liebhaber.” (Quelle)

Richard Wagners Der Ring der Nibelungen von Afro, P. Craig Russell (© Cross Cult)

Eine Angewohnheit von mir ist, dass ich mir kaum Infos einhole, nicht weiß, was für eine Größe (Seitenanzahl zum Beispiel) auf mich zukommt, sondern dass ich einfach mal lese und es drauf ankommen lasse.

Eigentlich keine gute Idee und auch nicht sonderlich clever. So ist das aber nun mal. Oft habe ich aber schon einige Überraschungen erlebt und überlebt. Auch “Der Ring der Nibelungen” ist ein wahres Monstrum von Buch. Zwar “nur” eine Comic-Adaption aber viel zu lesen, viel Input, schwere Kost im Gesamten.

Aber: So habe ich wenigstens einen Einblick in ein bekannteres Werk bekommen aus dem Bereich der klassischen Literatur, was ich ohne diese Adaption nicht mal in Erwägung gezogen hätte. Geschweige denn bis zum Ende durchgezogen und gelesen und abgeschlossen hätte. Spannende Geschichte, tolle Umsetzung.