Wie ein Sprecher bekannt gab ist die Musik-Legende Tina Turner am Mittwoch in der Schweiz, wo sie seit vielen Jahren wohnte, verstorben. Das Statement gibt es eingebunden etwas weiter unten, danach folgen einige Musikvideos. Die Musikerin ist in Küsnacht nach langjähriger Krankheit gestorben, wie es in Medienberichten heißt. (U.a. hier.)

