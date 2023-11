Sebastian 23 erhält Alfred-Müller-Felsenburg-Preises 2023

Am 4. November 2023 wird Sebastian 23 der Alfred-Müller-Felsenburg Preis für aufrechte Literatur“ in der Erich-Göpfert-Stadthalle in Unna verliehen. Die Laudatio auf den Preisträger hält sein langjähriger Freund und Weggefährte Torsten Sträter. Die Preisübergabe erfolgt durch den Juryvorsitzenden für den AMF-Preis und Leiter des Westfälischen Literaturbüros in Unna e.V. Heiner Remmert sowie durch Staatsminister a.D. Wolfram Kuschke, dem 1. Vorsitzenden des WLB. Im Rahmen der Preisverleihung wird der Preisträger auch einen Einblick in sein literarisches Werk gewähren.

Sebastian 23 ist studierter Philosoph und ist seit dem Jahr 2000 als Peotry-Slammer unterwegs. Zuletzt erschien im Paderborner Lektora Verlag „Bäume sind Büsche auf Balken“. In den letzten Jahren engagiert der Bochumer Künstler sich vermehrt politisch.

Ursprünglich sollte das Event im Nicolaihaus stattfinden, wurde aber wegen der hohen Nachfrage in die Unnaer Stadthalle verlegt.

Verleihung des AMF-Preises 2023 an Sebastian 23 mit Lesung

November 2023 | 19:30 Uhr

Ort: Erich-Göpfert-Stadthalle, Parkstraße 44, 59425 Unna

Eintritt: 10 €, Tickets können beim Westfälischen Literaturbüro in Unna e.V. (Nicolaistraße 3, 59423 Unna), dem i-Punkt in Unna (Lindenplatz 1, 59423 Unna) oder online erworben werden. (ACHTUNG! Der Ticketshop schließt am 02.11.23 um 14.00 Uhr. Danach sind keine Online-Bestellungen mehr möglich. Karten können aber noch an der Abendkasse erworben werden.)

Veranstalter: Sekretariat für den Alfred-Müller-Felsenburg-Preis/Westfälisches Literaturbüro in Unna e.V. in Kooperation mit dem Bereich Kultur der Kreisstadt Unna

