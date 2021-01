Servants of Death EP von Refused Review

Ursprünglich wurde die “Servants of Death” EP von der schwedischen Band Refused im Rahmen des Record Store Day Black Friday 2016 veröffentlicht. Damals auf 2000 Einheiten limitiert mit digitalem Download.

Via Bandcamp veröffentlicht steht dort veröffentlicht am 25. Mai 2018. Die ersten beiden Tracks (“Servants of Death”, “Stolen Voices”) sind Studioaufnahmen und stammen vom Album “Freedom”. “Stolen Voices” dürfte vielen unbekannt sein, da es bis zur Veröffentlichung nur auf der japanischen Edition als Bonus-Track enthalten war.

“Thought Is Blood” (vom Album “Freedom”), “The Shape Of Punk To Come” und “Tannhäuser / Derivé” (beide von “The Shape Of Punk To Come”-Album) wurden in den Docks, Hamburg, am 5. Dezember 2015 aufgenommen. “Dawkins Christ” (vom Album “Freedom”) wurde live im “Trix”, Antwerpen, Belgien, am 3. Dezember 2015 aufgenommen.

Abgesehen vom Bonus-Track der japanischen Version von “Freedom” kannte ich alle Stücke schon. “Stolen Voices” fand ich gut und fügte sich hier gut ein. Die sechs Stücke machen Spaß und bei den Live-Versionen merkt man schon die Energie bei einem solchen Auftritt. Fans werden hier sicherlich einen weiteren Leckerbissen für ihre heimische Sammlung finden und auch dort abrocken können. Gerade in aktuellen Zeiten wahr(schein)lich eine nützliche Eigenschaft. Macht Spaß und hebt die Laune.

Wertung: 8 von 10