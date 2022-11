Skibbie und der mutige Plan der Barmbeker Tiere Hörspielkritik

Die kleine Barmbeker Bahnhofsmaus Skibbie und dessen Freundin Rotkelchen Emma bemerken, wie das Mädchen Hannah auf dem Bahnhof ihren Teddybären verliert. Wäre das nicht schon schlimm genug, bemerken die beiden auf noch wie die Frau die Hannah begleitet nicht nur nicht nett aussieht, sondern auch wirklich nicht nett zu ihr ist und sie ständig herumkommandiert.

Skibbie und der mutige Plan der Barmbeker Tiere



Da sie Hannah den Teddy aber gerne wiedergeben möchten verfolgt Emma die beiden. Am gruseligen Kinderheim von Frau Zauster ist dann auch Endstation. Was Emma dort erlebt lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Die Kinder dürfen dort weder spielen, geschweige denn lachen. Jeder Regelverstoß wird sofort mit einem Aufenthalt im Keller bestraft.



Da der Teddy für die kleine Maus und das Rotkelchen aber ein wenig zu groß und schwer ist, benötigen die beiden Tiere Hilfe. Dazu besucht Skibbie seinen Menschenfreund Tom, der mit Tieren sprechen kann. Gemeinsam wollen sie dann den Teddy zu Hannah bringen, doch niemand traut sich so wirklich an das Grundstück von Frau Zauster heran.



Nur Skibbie ist mutig genug um mit Hannah im Keller zu sprechen. Was er dort erfährt ist so schrecklich, dass er beschließt die Kinder aus dem Griff von Frau Zauster zu befreien. Gemeinsam mit Tom, Emma, dem Eichhörnchen Bak und dem Specht Pok, entwickeln sie einen tollkühnen Plan, der die Kinder retten soll. Doch bis es so weit ist, erleben die Tiere durch dumme Zufälle weitere spannende Abenteuer und auch neue Freunde.



Mit dem Hörspiel „Skibbie und der Plan der Barmbeker“ Tiere veröffentlichen Audio-To-Go und Tonpool ein Hörspiel von Kindern für Kinder. Naja, wenigstens im weiteren Sinne, denn der Autor der Geschichte Christopher Reit hat die Bahnhofsmaus auf einer langen Zugfahrt für seine kleine Cousine erfunden, die das Bahnfahren liebte.



Nun wurde es aber Zeit diese Geschichte der großen Öffentlichkeit zu präsentieren. Gemeinsam mit 48 Kindern sowie neun prominenten Sprechern aus verschiedensten Bereichen, wurde die erste Geschichte um die schlaue Maus und deren Freunde nun als Hörspiel aufgenommen.



Zur Unterstützung haben sich die Macher neben den Kindern noch Grimme-Preisträger Bjarne Mädel, Fußballlegende Horst Hrubesch, NDR-Nachrichtensprecherin Julia-Niharika Sen, Rapper Samy Deluxe, den Torfrockern Klaus Büchner und Stefan Lehmann sowie Top-Influencerin und Moderatorin (u. a. KiKa und ZDFtivi) Louisa Masciullo mit an Bord holen können.



Um dies Projekt zu verwirklichen brauchte man aber nicht nur ein Buch und Sprecher, sondern auch eine Möglichkeit die Geschichte aufzunehmen. Dazu hat der ehemalige DSDS Gewinner Mehrzad Marashi sein Studio „Impulse Records“ selbstlos zur Verfügung gestellt und zusammen mit Produzent Fabi die Aufnahmen begleitet. Abschließend wurden dann noch von Sound-Designer Yul die Aufnahmen angepasst, so dass die Lautstärke sowie die jeweiligen Effekte für die Umgebung stimmten.



Dabei ist die Idee hinter dem Hörspiel nicht nur eine einfache Veröffentlichung, sondern so viel Geld wie möglich damit zu verdienen. Dieses Geld soll aber nicht in die Taschen der Macher fließen, sondern die kompletten Einnahmen fließen in die gemeinnützige Organisation „Die Arche“ sowie in das Kinderhospiz „Sternenbrücke“ in Hamburg. Ein wirklich hervorragendes Projekt, welches durch den Erwerb des Hörspiels als plastikfreie Digipack-CD oder als Stream auf den bekannten Streamingplattformen unterstützt werden kann.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten