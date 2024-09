Slapshot hören auf – letzte Tour in Europa

Kürzlich hat Ignite eine Tour zu ihrem 30-jährigen Bestehen angekündigt. Mit dabei ist auch die Hardcore-Band Slapshot. Diese spielen schon seit Mitte der 1980er live und haben jetzt angekündigt bald aufzuhören. Hier die Tourdaten:

IGNITE w/ Slapshot

The Drowns, This Means War

28.11.24 (DE) Weinheim – Café Central

29.11.24 (DE) Cologne – Essigfabrik

30.11.24 (NE) Eindhoven – Dynamo

01.12.24 (DE) Leipzig – Felsenkeller

02.12.24 (PL) Zdunska Wola – Ratusz

03.12.24 (DE) Rostock – Peter Weiss Haus

04.12.24 (DE) Hamburg – Logo

05.12.24 (DE) Münster – Sputnikhalle

06.12.24 (DE) Berlin – Astra Kulturhaus

07.12.24 (CZ) Prag – Rock Cafe

08.12.24 (DE) München – Backstage

09.12.24 (DE) Schweinfurt – Stattbahnhof

10.12.24 (AT) Wien – Arena

11.12.24 (HU) Budapest – Barba Negra

12.12.24 (SI) Lubljana – Orto Bar

13.12.24 (CH) Aarburg – Musigburg

14.12.24 (FR) Saint Saulve – Salle de Fetes

15.12.24 (BE) Malle – De Notelaar

© IGNITE + Slapshot 30th Anniversary Tour Euro+UK