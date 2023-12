Smile And Burn kündigen neue Single “Schlechte Laune, alles gut” und Tour an

Smile And Burn kündigen ihre neue Single “Schlechte Laune, alles gut” und eine Tour für das Jahr 2024 an. Die Single ist schon am 8. Dezember 2023 erschienen. „Für alles, was noch kommt, war unsere Prämisse beim Schreiben: ‚Nur Mut‘. Daran haben wir uns bis ins letzte Detail auch gehalten.“ erzählt Gitarrist und Songwriter Sören Frey. „Schlechte Laune, alles gut“ erschien kürzlich über Solitary Man Records.

© Smile And Burn – Schlechte Laune, Alles Gut (Artwork)

Und weil der Song so Laune auf live macht, kündigt die Band dazu gleich auch sechs Konzerte im November 2024 an – Der Vorverkauf für die Tour 2024 startet heute, dem 08.12., ab 16:00 Uhr.

Musikvideo:

„Schlechte Laune, alles gut“ Tour 2024

Tickets ab 08.12., 16:00 Uhr unter smileandburn.com

07.11. München, Orangehouse

08.11. Frankfurt, Nachtleben

09.11. Köln, Helios37

14.11. Berlin, Badehaus

15.11. Hamburg, Headcrash

16.11. Leipzig, Moritzbastei

© Smile And Burn Tour 2024

