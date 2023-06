Stray From The Path Europa Tour Sommer 2023

Die Band Stray From The Path kommt im Sommer 2023 auf Europa Tour. Diese startet am heutigen 7. Juni 2023 beim Nova Rock Festival und führt über verschiedene Festivals und Club-Shows. Die Tourdaten der Alternative-Hardcore-Band findet ihr nachfolgend:

June 7th – Nova Rock Festival, Nickelsdorf (AT)

June 8th – Rock For People, Hradec Kralove (CZ)

June 12th – Turbinenhalle, Oberhausen (DE) supp. Meshuggah

June 13th – Deutsches Haus, Flensburg (DE) supp. Meshuggah

June 14th – Musikbunker, Aachen (DE) supp. Lionheart

June 15th – Graspop, Dessel (BE)

June 17th – Hellfest, Clisson (FR)

June 19th – Pier 2, Bremen (DE) supp. Papa Roach

June 20th – Sick Arena, Freiburg (DE) supp. Papa Roach

June 21st – Colos Saal, Aschaffenburg (DE) supp. Lionheart

June 22nd – Neue Geblasehalle, Neunkirchen (DE) supp. Lionheart

June 23rd – Jera On Air, Ysselsteyn (NL)

June 24th – Vainstream, Munster (DE)

June 25th – Full Force, Grafenhainchen (DE)