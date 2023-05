Sueco hat vor kurzem einen neuen Song namens “POS” veröffentlicht. Er stammt vom aktuellen Debütalbum “It was fun while it lasted”. Textlich sehr persönlicher Natur verarbeitet der Musiker auf dem Longplayer verschiedene Themen. “POS” könnt ihr weiter unten sehen und hören. Vorher folgt das Album-Cover. POS-Stream – weiter unten gibt es noch das Video dazu.

Anfang Juni u.a. in Frankfurt und Köln. Daten.

@ Sueco – It was fun while it lasted Artwork