Suffering Quota – Collide CD Kritik

Die niederländische Grindcore-Band Suffering Quota bringt mit dem Studioalbum “Collide” via Tartarus Records am 26. Mai 2023 ihr neues Werk raus. Es ist ihr drittes Studioalbum und das erste Lebenszeichen der Band, das ich direkt mitbekomme. Hier vermengen sie härtere Spielarten des Metal wie Grindcore, Death Metal, Crust und Hardcore zu einer musikalischen Melange, die zu ihnen passt. 15 Jahre und drei Alben, dafür aber auch die ein oder andere EP dabei. 12 Stücke werden in rund 19 Minuten runtergespielt.

© Suffering Quota – Collide Artwork

Die Song-Länge rangiert von 36 Sekunden bis 4:16 Minuten. Ein brachiales Ungetüm wurde auf das Gehör losgelassen und macht seinen Namen alle Ehre. Suffering Quota haben mir gegenüber ihren Einstand abgegeben und konnten mich über weite Strecken überzeugen.

Großartige Melodien oder überhaupt welche sucht man hier größtenteils vergebens. Typisch für diesen Stil. Die “längeren” Stücke bieten dafür etwas mehr Raum aber ist auch nicht der Rede wert. Lockert das Ganze aber zugegebenermaßen auf. Freunde der härteren Musik bekommen hier 12fach auf die Ohren.

Album Credits:

All songs written by Suffering Quota

All lyrics by Gerald

Recorded live at Soundlodge Studio Rhauderfehn, Germany

Recorded, mixed and mastered by Jörg Uken

Painting by Wokkel