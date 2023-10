Supreme Unbeing veröffentlichen Halloween Single „Scarecrow“

Passend zum bevorstehenden Halloween Abend veröffentlicht die schwedische Band „Supreme Unbeing“ als Vorgeschmack auf ihr neues Album den Song „Scarecrow“.

Scarecrow von Supreme Unbeing

nach ihren Veröffentlichungen „Enter Reality“ (2020) und „Enduring Physicality“ (2022) hat sich die Band um Sänger Zac Red nun neu erfunden. Red hat es sich zur Aufgabe gemacht die Tiefen der menschlichen Psyche zu ergründen, um wichtige Botschaften zum Wohle der Menschheit zu verkünden, und macht dies zusammen mit seinen furchteinflößenden Gedanken The Demon, The Shadow, The Nightmare und The Legend.

„Scarecrow“ wurde vom renommierten Produzenten Lasse Lammert gemischt und gemastert und das Video zum neuen Song wurde zusammen mit dem Produktionshaus G13 in einem alten verlassenen Labor in Breslau (Polen) gedreht. Dort wurden während des zweiten Weltkriegs Experimente zur Gedankenkontrolle durchgeführt und dient nun einem verrückten Wissenschaftler für seine Bestrebungen einen perfekten Dämon zu erschaffen – also nichts für schwache Nerven…

Wer sich dennoch traut, kann sich hier einen Eindruck davon machen.

