Swiss & Die Andern und Broilers singen “Nicht für ein Land”

Die neue Single “Nicht für ein Land” von Swiss & Die Andern und den Broilers erscheint am 21. April 2023. Es ist ein weiterer Track aus dem kommenden Swiss & Die Andern Studioalbum „Erstmal zu Penny“. Dabei holen sich Swiss und seine Band diesmal Unterstützung aus Düsseldorf in Form von Broilers Sänger Sammy Amara. “Ein Lied über Freundschaft, Liebe und den Wunsch, Frieden mit der Welt und sich selbst zu machen. Das letzte Bier miteinander teilen und solche Sachen eben. Denn was soll schon passieren, wenn man beieinander ist? Eine Verbindung, die so stark ist, dass man für diese(n) Menschen kämpfen, draufgehen und einen Kuss von ihr oder ihm oder irgendwem sogar sterben würde – aber ganz bestimmt nicht für irgendein Land der Welt. Lieber eine Fahne haben, statt die Flagge hissen. Für immer.” heißt zum Song.

„Die Kernessenz ist die Gleiche wie immer“, sagt Swiss. „Aber das Drumherum ist nochmal ein ganzes Stück geiler geworden!“ Den Grundstein dafür legte ein gemeinsamer Band-Urlaub im letzten Jahr in Dänemark. Zum ersten Mal auch ein paar Synthies.

„Ich wollte unbedingt eine Swiss + Die Andern-Platte machen, das es bis dahin noch nicht gegeben hat“, erzählt Swiss. „Klar, einfach so weiterzumachen wie bisher, wäre eine sichere Nummer gewesen, aber ich hatte das Gefühl, dass wir uns nochmal neu erfinden müssen.“ In Haus- und Hofproduzent Chris Harms, aber auch Jens Schneider und Jules Kalmbacher, mit denen Swiss bereits für sein gerade erschienenes Rap-Album „Jung, arm und traurig“ zusammengearbeitet hat, findet die Band dabei genau die richtigen Komplizen.

© Swiss & die Andern – Erstmal zu Penny Artwork

„Der Sound von ‚Erstmal zu Penny‘ ist immer noch typisch für Swiss + Die Andern. Es ist immer noch Live-Mucke. Es geht immer noch voll nach vorne. Aber dieses Mal ist der Sound ein bisschen mehr 3D“, sagt Swiss.

„So bereuen“. Ein Song über diesen Moment, den Swiss + Die Andern viel zu oft erleben. Nachts unterwegs sein, eine gute Zeit haben, jede Menge Scheiße bauen – und im Hinterkopf schleicht sich schon dieses Gefühl an, dass man all das am nächsten Tag ganz eventuell vielleicht ein kleines bisschen bedauern wird. Aber genau deshalb macht man natürlich weiter.

„Urlaub bei Omi“ schlägt hingegen ruhige Töne ein. „Die beruhigende Bilderbuchhaftigkeit der Schweiz war für mich als Kind immer ein kompletter Gegenentwurf zum lauten, hektischen Struggle auf der Schanze. Einfach

in der Natur sein, in der Aare schwimmen, auf die Berge klettern. Um das nicht zu vergessen, habe ich dieses Lied geschrieben.“

„Wir haben uns dieses Mal so richtig locker gemacht und ein paar Features mit Leuten aufgenommen, mit denen wir schon immer zusammenarbeiten wollten.“ Da ist zum Beispiel Sammy Amara von den Broilers. Oder die Berliner von SPD. Und nicht zuletzt Ina Bredehorn aka Deine Cousine. „Alle sagen immer, dass sie die geilste Platte überhaupt gemacht haben, aber bei uns ist es ein unumstößlicher Fakt. Dieses Album ist das freshste Swiss+Die Andern-Platte, die es gibt – und sie macht einfach richtig Spaß!“

Ob das Gesagte über „Erstmal zu Penny“ von Swiss + Die Andern stimmt, davon kann man sich am 19.05.2023 überzeugen.