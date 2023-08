Synchronsprecher Jürgen Kluckert ist tot

Der Synchronsprecher Jürger Kluckert, geboren am 29. Dezember 1943 in Groß Nossin, Provinz Pommern, ist verstorben. Er verstarb am gestrigen Mittwoch, den 16. August 2023 und sprach unter anderem die Stimmen von Morgan Freeman, Chuck Norris aber auch, nach dem Tod seines Kollegen Edgar Ott, die Stimmen von Benjamin Blümchen und Earl Sinclair aus Die Dinos. Außerdem lieh er seine Stimme den Figuren Mr. Krabs in der Fernsehserie SpongeBob Schwammkopf, Dr. Ivo Robotnik in Sonic Underground, Tebald Glück im Fantasy-Hörspiel “Abseits der Wege” und war außerdem Erzähler der japanischen Anime-Serie “Fairy Tail” sowie in den Hörspielserien “Gabriel Burns” und “Dragonbound” als Sprecher zu hören. Es gibt noch mehr Rollen und Figuren.

Er hat zuletzt in der Nähe von Potsdam gelebt und wurde 79 Jahre.