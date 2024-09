System Of A Down Bassist veröffentlicht mit Seven Hours After Violet dritte Single “Alive”

Seven Hours After Violet ist die neue Band um System Of A Down-Bassist Shavo Odadjian, die ihr gleichnamiges Debütalbum am 11. Oktober über das Sumerian Records-(Sub-)Label 1336 Records veröffentlichen (wie wir hier berichteten). Zu Shavo gesellen sich Sänger Taylor Barber (Left To Suffer), Winds Of Plague-Gitarrist Michael Montoya (alias Morgoth Beatz, ein Produzent und Songwriter, der zuvor mit Travis Barker, JuiceWrld, Lil Xan, Jonathan Davis, ISSUES und vielen anderen zusammengearbeitet hat), Gitarrist/Backgroundsänger Alejandro Aranda (alias Scarypoolparty, „American Idol“) und Schlagzeuger Josh Johnson (Winds Of Plague).

Unten sehen Sie das offizielle Musikvideo zu Seven Hours After Violets dritter Single „Alive“. Es ist der Nachfolger von Seven Hours After Violets Debütsingle „Paradise“, die im Juni erschien, und ihrer zweiten Single „Radiance“, die im August herauskam. Die beiden anderen Singles könnt ihr euch auch weiter unten anhören.

© Seven Hours After Violet (Artwork)

“Seven Hours After Violet” Tracklisting

Paradise Alive Sunrise Go! Float Glink Cry… Abandon Radiance Gloom Feel

SEVEN HOURS AFTER VIOLET is:

Taylor Barber – Vocals

Morgoth – Guitar, Production

Shavo Odadjian – Bass

Alejandro Aranda – Guitar/Backing Vocals

Josh Johnson – Drums