Terrorgruppe sagen Tour (ersatzlos) ab

Auch die Berliner Punkrocker Terrorgruppe, die auf große Abschiedstour gegangen sind und noch weitergehen wollten, sagen ihre Tour “Tschüssikowski” nun ab. Die Gründe sind hinlänglich bekannt. Hier das Statement der Band:

“Achtung!

leider, müssen die restlichen Termine der “Tschüssikowski – Tour 2021” ersatzlos abgesagt werden. Verantwortungs- und Gesundheitsbedingt können wir die weiteren Konzerte der Tour nicht wahrnehmen, daher mussten wir leider gemeinsam zu dieser Entscheidung kommen.

Selbstverständlich werden alle Tickets erstattet und können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Ihr solltet ausserdem in den nächsten Tagen eine E-Mail mit weiteren Informationen von eurem Ticketdienstleister erhalten. Danke für euer Verständnis! Für alle weiteren Fragen wendet euch bitte an [email protected]

Hier das ungeschönte Statement der Band:

Hey Freaks & Terrorteens!

Die Pandemie schwappt über Mitteleuropa wie ein Zyklon über die Insel Mainau.

Ein Konzertklub nach dem anderen muss restriktionsbedingt absagen oder Bedingungen erfüllen, die einfach nicht erfüllbar sind.

Ein zusammenhängendes Tournee-Routing ist nicht mehr möglich.

Und das Schlimmste:

Gestern Abend wurden 4 Mitglieder unserer Tournee-Reisegruppe positiv schnellgetestet, wir warten noch auf das PCR-Ergebnis, aber es sieht nicht gut aus.

Jede weitere Show wäre somit unverantwortlich.

Wir sagen hiermit „Dankeschön, ihr Fuckers!” an alle sogenannten „Impfskeptiker“, Esoterik-Trottel, Anthroposophen-Nazis, AfD-Dreckshippies und Verschwörungs-Dummspackos, die ganz Mitteleuropa in diese Lage gebracht haben!

Ihr verdammten Arschgeigen habt die schönste (und wehmütigste) Tour der Terrorgruppe kaputtgemacht, aber vor Allem Menschenleben gefährdet und die Intensivstationen zum Überlaufen gebracht.

Ihr angeblichen „Freiheitskämpfer“ nehmt Millionen Menschen jede Wahlmöglichkeit zwischen Bewegungsfreiheit oder Corona-Lockdown, zwischen Party oder Allein-Zuhause-Rumschimmeln, zwischen gesund oder krank.

Schaut in andere Länder, ihr Flachzangen, und seht, wie erfolgreich eine Pandemie eingedämmt werden kann, wenn 80-90% der Bevölkerung mitmachen. Go einfach Die!

allen anderen, bleibt bitte, bitte gesund, lasst euch nicht unterkriegen und „Tschüssikowski“, wir haben es wenigstens versucht.

Terrorgruppe”

Wir sagen gute Besserung und alles Gute. Danke für die Platten und Shows.