Tex Brasket (Slime) veröffentlicht seine Lebensgeschichte als Buch “Dreck und Glitzer – Eine Geschichte von der Straße und vom Licht an dunklen Orten”

Tex Brasket, der aktuelle Sänger von Slime, veröffentlicht seine Lebensgeschichte als Buch unter dem Namen “Dreck und Glitzer – Eine Geschichte von der Straße und vom Licht an dunklen Orten” gemeinsam mit dem Journalisten Christian Schlodder im Verlag Kiepenheuer & Witsch am 10. Oktober 2024.

Im Jahr 2016 kommt Tex Brasket nach Berlin. Es ist nicht der erste Versuch eines Neustarts, aber einer, der so richtig misslingt: Nach der ein oder anderen Dummheit und einigen verwehrten Chancen landet er auf der Straße.

Schwieriges Elternhaus in Texas, positiv auf diverse Drogen geteste, Umzug nach Deutschland und eine Schulzeit in der bayerischen Provinz. Doch dadurch entkam er den Themen Gewalt und Sucht nicht. Ihm bleiben nur ein Schlafsack, eine handvoll Kleidungsstücke, seine Gitarre. Und das Gefühl, dass jetzt auch alles egal ist – noch ist es Sommer in Neukölln. Es ist ein ungeschütztes Leben, geprägt von Misstrauen, Härte und Verzweiflung, aber auch von Solidarität und Hoffnung.

Er macht üble Erfahrungen, lernt seine Lektionen, lernt sich selbst neu kennen – und er findet eine neue Sprache: Er beginnt, über dieses Leben zu singen. Als Straßenmusiker erspielt er sich über die nächsten drei Jahre einen Ruf und ein Publikum. Und wird eines Tages als neuer Sänger für die legendäre Punkband Slime entdeckt. Monate später steht er vor 40.000 Menschen auf einer Festivalbühne.

Dreck und Glitzer – Eine Geschichte von der Straße und vom Licht an dunklen Orten von Christian Schlodder und Tex Brasket (© Kiepenheuer & Witsch)

Christian Schlodder und Tex Brasket haben sich 2017 kennengelernt, als abgesehen von Tex’ Stimme und Talent wenig eine solche Wendung vermuten ließ: Er spielte seine Lieder für ein bisschen Kleingeld oder eine Dose Bier. Gemeinsam erzählen sie eine Geschichte von Dreck und Dunkelheit, aber umso hellerem Glitzern.

“Dreck und Glitzer – Eine Geschichte von der Straße und vom Licht an dunklen Orten” erscheint am 10. Oktober 2024 im Verlag Kiepenheuer & Witsch.