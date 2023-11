Textor (Kinderzimmer Productions) mit neuer Video-Single “So muss es sein”

Der Rapper Textor (Kinderzimmer Productions) ist mit einer neuen Video-Single mit dem Titel “So muss es sein” am Start. Außerdem kündigt er ein neues Studioalbum für Frühjahr 2024 via Grönland/Indigo an. Sein zweites Solo-Album wurde auf den Namen „So Tun Als Ob“ getauft. Den Longplayer könnt ihr schon beim Label vorbestellen. Dieser wird am 5. April 2024 erscheinen. Weiter unten gibt es zur Überbrückung die Single.

© Textor – So muss es sein (Artwork)

