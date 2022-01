“The Beatles: Get Back”: Veröffentlichung auf Blu-Ray und DVD geplant

Die Dokumentation von Peter Jackson über die Fab Four “The Beatles: Get Back” wurde 2021 veröffentlicht und bekommt im Februar 2022 eine Veröffentlichung auf Blu-Ray und DVD spendiert. Das Ganze ist in drei Teile unterteilt und jeder davon ist über zwei Stunden lang. Bisher ist eine Vorbestellung nur über Amazon UK möglich. Gezeigt wurde die Dokumentation im letzten November auf Disney+ und beinhaltet auch einen Dolby Atmos Sound.

Die Blu-ray ist “region-free” und kommt mit vier Collector’s Cards. Es gibt kein Bonus bisher. Dafür gibt es ein 60-minütiges Special namens “Get Back: The Rooftop Concert”, welches für Kinovorführungen in IMAX-Kinos in Nordamerika gemacht wurde. Global gesehen soll das Special am 11-13 Februar erscheinen.

“The Beatles: Get Back” wird am 28. Februar 2022 erscheinen.