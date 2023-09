The Browning mit neuem Lineup und neuem Label

The Browning sind wieder zurück mit einem neuen Lineup und einem neuen Label namens FiXT. Frontmann Jonny McBee bleibt der Kern der Gruppe. Nun ist noch Musiker und Social Media Persönlichkeit Hardcore Keem an den Gitarren dabei sowie Drummer Cody Stewart.

McBee commented, “This is a new era for The Browning. This will be heavier and more intense than ever.”

Eine neue Single von The Browning soll im Laufe des Monats erscheinen. Außerdem plant McBee ein neues Side-Project namens Death X Destiny. Weitere Details werden -noch- unter Verschluss gehalten.

Im Dezember 2021 erschien das bisher letzte Album “End of Existence”, welches nur von Jonny McBee aufgenommen wurde. Mitte Juni 2022 verkündete Bassist und Gitarrist Collin Woroniak seinen Ausstieg via Twitter.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon