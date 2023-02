The Changeling Das Grauen erscheint exklusiv als Digital-Release

Am 24.02.2023 erscheint der Horror-Klassiker „The Changeling – Das Grauen“ aus dem Jahre 1980 bei Pandastorm Pictures zum ersten Mal digital und in HD.

The Changeling – Das Grauen

In diesem Meisterwerk von Peter Medak zieht sich Komponist John Russell (George C. Scott) in ein altes Herrenhaus zurück. Dort möchte er den Unfalltod seiner Frau und Tochter verarbeiten, doch wie so oft kommt alles anders. In der Nacht wird Russell von seltsamen Erscheinungen geplagt sowie von seltsamen Geräuschen.

Als er es nicht mehr aushält, soll eine Séance zeigen, was es mit diesem alten Haus wirklich auf sich hat. Doch was sich dann zeigt ist schrecklicher als alles Geahnte…

Dieser Film ist ein Meisterwerk in sich und viele renommierte Filmemacher wie beispielsweise Steven Spielberg oder Guillermo del Toro bezeichnen diesen Haunted-House-Klassiker als einen ihrer Lieblingsfilme.

Nun kann man sich dank Pandastorm bald wieder selbst ein Bild davon machen.