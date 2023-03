The Damned veröffentlichen neues Musikvideo und Single zu Beware of the Clown

Im Rahmen ihres am 28.04.2023 erscheinenden Albums “Darkadelic” veröffentlichen “The Damned” nun mit “Beware of the Clown” ihre zweite Vorabsingle daraus inklusive Partygate Video.

Der Song wurde Produziert von Tom “Mitch” Mitchener und geschrieben von Captain Sensible und erinnert von der Stimmung und vom Sound her an die “The Damned” Alben “Strawberries” von 1982 und “Phantasmagoira” von 1985.

Für die Umsetzung des Videos konnte die Band erneut auf Martin Gooch setzen, der auch schon für den Konzertfilm “A Night of a Thousand Vampires” verantwortlich war.