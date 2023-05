The Dead Daisies kündigen ein “Best Of” Album + Tour an

Seit rund einer Dekade sind The Dead Daisies dabei und kündigen nun ein “Best Of”-Album sowie eine dazugehörige Tour an, um das Jubiläum zu zelebrieren. Die Band hat eine bunte Kollektion mit Songs ihrer bisherigen sechs Studioalben zusammengestellt. Die kommende Best-Of-Scheibe enthält einige Lieblingstracks der Musiker plus Stücke, die fester Bestandteil der Tour-Setlist sind. Die fünf Bandmitglieder hoffen, dass sich darunter auch die Favoriten ihrer Fans befinden.

© The Dead Daisies Logo

Zusätzlich gibt es zwei bisher unveröffentlichte Tracks der letzten Aufnahmesession. Das Album wird am 18. August 2023 als Doppel-CD und auf Vinyl erhältlich sein. Vorbestellen kann man die Scheibe ab dem 2. Juni 2023 unter https://thedeaddaisies.com/BestOf/

04.11. CH-Pratteln – Z7

09.11. DE-Regensburg – Airport Obertraubling

05.12. AT-Vienna – Szene

09.12. DE-Nürnberg – Hirsch

10.12. DE-Berlin – Columbia Theater

12.12. DE-Frankfurt – Batschkapp

13.12. DE-Bochum – Zeche

15.12. DE-Augsburg – Rock Out Festival

16.12. DE-Karlsruhe – Knock Out Festival

Hier findet ihr alle Termine:

EU NOV TOUR

EU DEZ TOUR

US & KANADA TOUR

AUGUST – 10. SEPTEMBER

https://thedeaddaisies.com/tour-2023/#us&canada

JAPAN TOUR

OCTOBER – 1. NOVEMBER

https://thedeaddaisies.com/tour-2023/#japan

Mit von der Partie ist dann auch wieder der großartige Sänger John Corabi, der sich seinen Bandkollegen Doug Aldrich, David Lowy und Brian Tichy erneut angeschlossen hat. Neu an Bord ist Bassist Michael Devin (Whitesnake), der das aktuelle Line-Up komplettiert.

„Es war ein unglaubliches Jahrzehnt mit den Daisies! Wir haben mit einigen der Besten der Branche gerockt, sind rund um den Globus getourt, haben acht Alben veröffentlicht und freuen uns, mit unserer neuen ‚Best Of‘-Scheibe und der dazugehörenden Tournee das zurückliegende Jahrzehnt angemessen zu repräsentieren. Ich freue mich, dass John Corabi zurück ist, und kann es kaum erwarten, 2023 wieder auf Tour zu gehen, um für unsere Fans zu spielen!“ – David Lowy

The Dead Daisies sind:

John Corabi (Scream/Motley Crue)

David Lowy (Red Phoenix/Mink)

Doug Aldrich (Whitesnake/Dio)

Brian Tichy (Ozzy Osbourne/Foreigner)

Michael Devin (Whitesnake)

THE DEAD DAISIES – Best Of

18th August 2023

The Dead Daisies Pty Ltd / SPV