The Meteors kündigen neues Album „40 Days A Rotting“ an

The Meteors kündigen ihr neues Studioalbum „40 Days A Rotting“ für den 5. April 2024 an. Die Band wurde 1980 als Reaktion auf die Bands gegründet, die über „Big Green Cars“, „Rocking This Town“ und „Rockabilly Rebels“ sangen. P. Paul Fenech, Mark Robertson und Nigel Lewis zogen es vor, in ihren Songs Themen wie „vampires, stomping in graveyards and radioactive kids“ zu behandeln. Der damals neue Sound nennt sich „Psychobilly“. „40 Days a Rotting“ ist das neueste Studioalbum und enthält 14 neue Tracks.

© The Meteors – 40 Days A Rotting (Artwork)

Rund um das Release sind THE METEORS auf Tour durch UK und Europa:

THE METEORS ON TOUR

27.03.2024 GBR-Southampton, The 1865

29.03.2024 GBR-Reading, The Face Bar

30.03.2024 GBR-Derby, The Hairy Dog

31.03.2024 GBR-Scarborough, Scarborough Punk Festival

01.04.2024 GBR-Leeds, Brudenell Social Club

02.04.2024 GBR-Norwich, The Waterfront

04.04.2024 FRA-Strasbourg, La Laiterie

05.04.2024 FRA-Montbeliard, L’Atelier des Môles

06.04.2024 GER-Frankfurt, Galerie Montez

07.04.2024 SUI-Aarburg, Musikgberg

08.04.2024 GER-Lindau, Club Vaudeville

09.04.2024 CZE-Prague, Klub 007 Strahov

10.04.2024 GER-Nürnberg, Golden Nugget

11.04.2024 GER-Hannover, SubKultur

12.04.2024 GER-Bochum, Bahnhof Langendreer

13.04.2024 GER-Bremen, Lila Eule

14.04.2024 GER-Berlin, Lido

15.04.2024 GER-Jena, Rosenkeller

16.04.2024 GER-Hamburg, Monkeys

17.04.2024 NDL-Utrecht, dB’s

18.04.2024 BEL-Anderlecht, Magasin 4

19.04.2024 GBR-Brighton, The Arch

20.04.2024 GBR-London, 229

21.04.2024 GBR-Swansea, Sin City

22.04.2024 GBR-Exeter, The Phoenix

23.04.2024 GBR-Cambridge, The Six Six

24.04.2024 ESP-Mallorca, Club Mutante

25.04.2024 ESP-San Feliu de Guixols, Sala Las Vegas

26.04.2024 ESP-Valencia, 16 Toneladas

27.04.2024 ESP-Cox, TNT

30.04.2024 ESP-Cordoba, Ambigu Axerquia

01.05.2024 ESP-Madrid, Wurlitzer

02.05.2024 ESP-La Coruna, Mardi Gras

03.05.2024 ESP-Oviedo, Sala Gong

04.05.2024 ESP-Zaragoza, Casa Del Loco

05.05.2024 ESP-Barcelona, Sala Sidecar

Jetzt vorbestellen unter: https://ffm.to/40daysarotting

