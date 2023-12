The Pogues Fakten

Die Pogues waren eine wirklich coole Punkband aus England und Irland. Sie begannen 1982 an einem Ort namens Kings Cross in London. Zuerst hatten sie einen anderen Namen, Pogue Mahone. Sie haben diesen Namen von einem Buch namens „Ulysses“ von James Joyce, zumindest wurde es davon inspiriert. Die Pogues mischten Punkmusik mit traditionellen irischen Instrumenten wie Tin Whistle, Banjo, Cister, Mandoline und Akkordeon.

Terence Woods (* 4. Dezember 1947) ist ein irischer Folkmusiker, Songwriter/Sänger und Multiinstrumentalist. Er ist bekannt für seine Mitgliedschaft in Folk- und Folk-Rock-Gruppen wie The Pogues, Steeleye Span, Sweeney’s Men, The Bucks, Dr. Strangely Strange und dem kurzlebigen Orphanage mit Phil Lynott. Woods spielte auch mit seiner Frau Gay, zunächst bekannt als The Woods Band und später als Gay und Terry Woods.

Shane Patrick Lysaght MacGowan (25. Dezember 1957 – 30. November 2023) war ein in Großbritannien geborener irischer Singer-Songwriter und Musiker, der vor allem als Leadsänger und Haupttexter der keltischen Punkband The Pogues bekannt ist. Er produzierte auch Solomaterial und arbeitete mit Künstlern wie Joe Strummer, Nick Cave, Steve Earle, Sinéad O’Connor, Ronnie Drew und Cruachan zusammen. Er wird häufig für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Songwriter genannt sowie auch für seinen starken Alkohol- und Drogenkonsum.

„Fairytale of New York“ wurde in einer VH1-Umfrage zum beliebtesten Weihnachtslied aller Zeiten gewählt. Der Song von The Pogues und Kirsty MacColl belegte den Spitzenplatz, Mariah Careys „All I Want for Christmas is You“ wurde auf den 2. Platz gewählt und Whams „Last Christmas“ landete auf dem dritten Platz. Weitere Songs, die in die Top 10 gewählt wurden, waren „Mistletoe and Wine“, Sir Cliff Richard auf Platz 4, „Merry Xmas Everybody“ von Slade auf Platz 5, „I Wish it Could be Christmas Everyday“, Wizzard, Platz 6 , „Christmas Time“, The Darkness, Nr. 7, „Saviour’s Day“, Sir Cliff Richard Nr. 8, Do They Know It’s Christmas? (1984), Band Aid auf Platz 9 und „Lonely This Christmas“ von Mud auf Platz 10.

Philip Chevron, der Gitarrist der irischen Folk-Punk-Band The Pogues, starb am 8. Oktober 2013 im Alter von 56 Jahren an Krebs. Er gründete 1976 die Punkband The Radiators From Space, bevor er sich The Pogues anschloss, die vor allem durch ihre Weihnachtshit-Single „Fairytale of New York“ aus dem Jahr 1987 bekannt wurden ‚ mit Kirsty MacColl.

„A Pair of Brown Eyes“ ist eine Single von The Pogues, die am 18. März 1985 veröffentlicht wurde. Die Single war ihre erste, die es in die britischen Top 100 schaffte und erreichte Platz 72. Sie erschien auf dem zweiten Album der Band, Rum Sodomy & the Lash und wurde von Pogues-Frontmann Shane MacGowan komponiert. Seine Melodie basiert lose auf der von „Wild Mountain Thyme“ (auch bekannt als „Will Ye Go Lassie Go“), einem Lied von Francis McPeake im traditionellen Folk-Stil. „A Pair Of Brown Eyes“ hat zwei separate Erzähler, die beide von Shane gesprochen werden.

Das Musikvideo zur Single „A Pair of Brown Eyes“ wurde 1985 von Alex Cox gedreht und spielt in einem Großbritannien im Stil von 1984 mit Margaret Thatcher an der Stelle von Big Brother als höchste, gottgleiche autoritäre Figur. Das Video zeigte die Bandmitglieder in verschiedenen Rollen sowie einen Cameo-Auftritt des Plattenproduzenten Elvis Costello.

