The Strangers Trilogie kommt 2024

Zum Film “The Strangers” und ihren nachfolgenden Teilen soll es im Jahre 2024 direkt eine Trilogie geben. Machen euch also bereit für gruselige Spannung, denn „The Strangers: Kapitel 1“ kommt bald auf die große Leinwand. Dieser amerikanische Slasher-Film entstand unter der Regie von Renny Harlin und dem Drehbuch von Alan R. Cohen, Alan Freedland und Amber Loutfi.

„The Strangers: Kapitel 1“ ist der erste Film einer völlig neuen Trilogie eigenständiger Fortsetzungen.

In diesem Film begleiten wir ein Paar, das auf einem Roadtrip ist. Klingt nach einem lustigen Abenteuer, oder? Nun nehmen die Dinge eine schreckliche Wendung, als sie auf drei maskierte, psychopathische Fremde stoßen. Das kennen wir ja noch aus dem ursprünglich ersten Teil dieser Filmreihe.

Dieser Teil soll nicht nur eine spannende Geschichte bieten, sondern geht auch ausführlicher auf das Leben der Hauptfiguren ein.

2024 soll dieses erste Kapitel erscheinen. Die beiden anderen Teile sollen in dem gleichen Jahr erscheinen.

Im August 2022 kündigte Produzent Roy Lee Pläne für drei Fortsetzungen an, die ab September desselben Jahres nacheinander in Produktion gehen sollen. Renny Harlin wurde als Regisseur für mindestens eine der Fortsetzungen bekannt gegeben, obwohl er sich in Verhandlungen über die Regie bei jedem der Filme befand.

Später in diesem Monat wurde Harlin offiziell als Regisseur der drei kommenden Filme bekannt gegeben; der erste Teil der neuen Trilogie, nach einem Drehbuch von Alan R. Cohen und Alan Freedland. Courtney Solomon, Mark Canton, Christopher Milburn, Gary Raskin, Charlie Dombeck und Alastair Birlingham fungierten als Produzenten der drei Filme.

Der Produzent bezeichnet die drei Filme im Vergleich zu den beiden vorherigen Filmen als „Charakterstudie“. Später stellten der Filmemacher und die Schauspieler klar, dass die neue Filmtrilogie im selben Universum spielt wie die beiden Originalfilme.

Die Hauptdreharbeiten zu allen drei Filmen begannen im September 2022 in Bratislava, Slowakei und wurden im November 2022 abgeschlossen.

Zwei Fortsetzungen, die gleichzeitig mit Kapitel 1 gedreht wurden, werden zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2024 veröffentlicht. Harlin gab an, dass das Studio grünes Licht für eine Trilogie gegeben habe. In den Filmen würde detailliert beschrieben, wer die Mörder sind und woher sie kommen. Der Filmemacher gab an, dass es sich weder um ein Remake noch um ein Reboot handeln sollte und dass der Stil dem ersten Film nahekommen würde.

Directed by: Renny Harlin

Written by: Alan R. Cohen, Alan Freedland, Amber Loutfi

Produced by: Courtney Solomon, Mark Canton, Christopher Milburn, Gary Raskin, Charlie Dombeck, Alastair Birlingham

Starring

Madelaine Petsch

Froy Gutierrez

Rachel Shenton

Gabriel Basso

Ema Horvath

Lionsgate Films

Fifth Element Productions

Frame Film

Distributed by Lionsgate Films

Release date

2024

The Strangers Chapter 1 (© Lionsgate)

