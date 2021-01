The True Story of Punk bei ZDFInfo

Am Samstag, 16. Januar 2021 läuft von 10.30 bis 13.30 Uhr bei ZDFInfo die vierteilige Dokumentation The True Story of Punk. Die Filme stammen von Derik Murray und ist eine Produktion der Pernel Media. Jede Folge hat rund 45 Minuten.

Bei “Die Geburt” kommen unter anderem neben Iggy Pop von The Stooges, Wayne Kramer von den MC5, Sylvain Sylvain von den New York Dolls auch Jayne County, Debbie Harry von Blondie und Marky Ramone so wie weitere Punk-Musiker zu Wort “und versetzen die Zuschauer zurück in die raue Musikwelt der 1970er-Jahre.”

In der Folge “Die Welle” kommen unter anderem Viv Albertine und Palmolive von The Slits zu Wort und diskutieren “über die Entstehung der weiblichen Musikszene und über Punk als Mittel zur Selbstbestimmung von Frauen. Pauline Black von The Selecter, der Filmemacher Don Letts und Terry Chimes von The Clash denken über afrokaribische Einflüsse in der frühen britischen Punk-Szene nach. Joan Jett erzählt, wie sie als junge Frau nach ihrer Begegnung mit der Bewegung in Großbritannien erkannte, dass sie ein Punk ist.

In der Dokumentation kommen zahlreiche Musiker zu Wort wie Joan Jett, Flea von den Red Hot Chili Peppers, Henry Rollins von Black Flag, Ian MacKaye von Minor Threat, Darryl Jenifer von den Bad Brains, Harley Flanagan von Cro-Mags und Jello Biafra von den Dead Kennedys.

In der Doku verbindet Dave Grohl seine Erfahrungen in der Hardcore-Szene von Washington, D.C. mit dem Aufkommen des Grunge-Sounds von Seattle. Billy Joe Armstrong von Green Day erzählt, was es bedeutet, ausverkauft zu sein (oder eben nicht), und Brett Gurewitz von Bad Religion hinterfragt die Kommerzialisierung des Punk. Kathleen Hanna von Bikini Kill und Donita Sparks von L7 sprechen über die Riot-Grrrl-Bewegung und die bestehenden Herausforderungen für Frauen im Punk.

The True Story of Punk

10.30 Uhr: Die Geburt

11.15 Uhr: Die Welle

12.00 Uhr: Hardcore

12.45 Uhr: Das Erbe

Filme von Derik Murray

Produktion: Pernel Media

Redaktion: Amira Mesic

Länge 4 x ca. 43 Minuten”

Quelle: ZDFInfo/ZDF